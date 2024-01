"Nie chce, żeby w Polsce były jakieś święte krowy". Opór Konfederacji

Sośnierz stwierdził, że Konfederacja sprzeciwia się takim pomysłom, ponieważ "wiemy, dokąd to zmierza. Rozumiemy, co Lewica ma na myśli, mówiąc o tzw. mowie nienawiści. W praktyce oznacza to, że mowa nienawiści to taka mowa, której nienawidzi minister Śmiszek, a niekoniecznie mowa wyrażająca nienawiść wobec kogoś. To będzie coś, co nie podoba się lewicowcom. W praktyce więc będzie to rzeczywiście ograniczanie debaty publicznej i od tego ten rząd zaczyna, nie od poszerzania naszej wolności, a od ograniczania po raz kolejny naszej wolności, co więcej będzie to powodowało zapychanie sądów" .