Nie chce rezygnować z kontaktów z Putinem. Były kanclerz Niemiec wprost

Krytyka byłego kanclerza Niemiec

Były kanclerz Niemiec od miesięcy jest krytykowany za swoją działalność w rosyjskich koncernach energetycznych, szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie. To doprowadziło do tego, że do kierownictwa jego macierzystej partii SPD wpłynęło już "kilkanaście wniosków o wykluczenie byłego kanclerza z ugrupowania".