Nie było karetki, przyjechał autobus. Nietypowy widok na SOR

Głos zabrał sam zainteresowany. - Nie czuję się bohaterem. Moim zdaniem każdy by tak zrobił, to jest odruch. Największe podziękowania należą się paniom, które zobaczyły, jak kobieta straciła przytomność, zareagowały i zajęły się nią podczas drogi. One są bohaterkami. Ja tylko zawiozłem do szpitala na SOR - mówi w rozmowie z portalem gorzowianin.com Tomasz Lenckowski, kierowca autobusu MZK.