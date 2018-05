"Nie będziemy strzelać do górników jak PO". Sasin jedzie po bandzie

Jacek Sasin, sekretarz stanu w KPRM, zapewniał, że nawet jeśli protest niepełnosprawnych zechcą wesprzeć górnicy, rząd nie będzie podejmować pochopnych kroków. - Do wszystkich grup społecznych mamy ogromny szacunek - przekonywał polityk. - Na pewno nie będziemy do nich strzelać, jak poprzedni rząd - dodawał.

- Co zrobicie, jeśli protestujący pójdą za radą Lecha Wałęsy i ściągną na pomoc górników? - zapytał polityka Bogdan Rymanowski. - Na pewno nie będziemy strzelać do górników, jak PO - takiej odpowiedzi na pytanie prowadzącego program w TVN24 udzielił Jacek Sasin. Polityk zapewnił, że rząd PiS do wszystkich grup ma ogromny szacunek. Nawet, mimo impasu w negocjacjach z protestującymi w Sejmie, do niepełnosprawnych. - Żaden rząd nie pochylił się tak nad problemami niepełnosprawnych, jak nasz - podkreślał.