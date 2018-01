Nie będzie pomnika Lecha Kaczyńskiego? Wyróżniony projekt nie zostanie zrealizowany na czas

Prezes PiS Jarosław Kaczyński kilkukrotnie zapowiadał, że 10 kwietnia 2018 roku na Krakowskim Przedmieściu zostaną odsłonięte dwa pomniki: ofiar katastrofy smoleńskiej i Lecha Kaczyńskiego. - Nie ma na to szans - mówi rzeźbiarz Stanisław Szwechowicz, autor projektu pomnika zmarłego prezydenta.

Co do projektu pomnika prezydenta, jurorzy mieli nieco wątpliwości, wymagali poprawek. Jak dowiaduję się od Szwechowicza dopracował i poprawił swój projekt. - Teraz czekam na sygnał, że mam go tworzyć - mówi. Artysta głośno wzdycha, gdy pytam czy w razie otrzymania "sygnału do startu" zdąży stworzyć monument do 10 kwietnia 2018 roku. - Nie ma na to szans. To praca wymagająca jakieś pół roku roboty. Zrobienie samego odlewu zajmie mi ze 3 miesiące - stwierdza. I dodaje: - O szczegóły formalne trzeba pytać posła Jacka Sasina. Ja nie mam takiej wiedzy.