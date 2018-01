"Nie będę się wahał". Jasna deklaracja Biedronia ws. wyborów

- Będę kandydował na prezydenta Słupska, ale jeśli będzie trzeba wrócić do ogólnopolskiej polityki, nie będę się wahał - zapowiedział Robert Biedroń.

- Od kilku miesięcy umacnia się PiS, którego sympatykiem nie jestem. Opozycja, której kibicuję, bardzo traci. PO i Nowoczesna od wyborów straciły połowę elektoratu. Dobrze by było, gdyby pojawiła się autentyczna oferta polityczna. Żaden z obecnych liderów nie ma poparcia, które by dawało szansę, aby PiS straciło władzę - mówił Biedroń.

Jak dodał, dochodzą do niego "słuchy", by przełożyć to, co robi w Słupsku, na kraj. - Słyszę, widzę, czuję odpowiedzialność, ale nadal jestem prezydentem Słupska. Będę kandydował tam, ale jeśli będzie trzeba wrócić do ogólnopolskiej polityki, nie będę się wahał - zadeklarował.