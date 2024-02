"Nie będę próbował". Jednoznaczna deklaracja Wąsika ws. Sejmu

Podkreślał, że sam nie był "torturowany". - Ale to co zrobili Mariuszowi Kamińskiemu w ostatnim akcie jego pobytu w więzieniu, kiedy było wiadomo, że za chwilę wyjdzie, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ta decyzja o tym, by mu dokuczyć, wsadzić przymusem rurę do nosa, a jak do nosa nie wchodzi, to do gardła, to uważam, że to pewna forma tortury - przekonywał.