Nici z zapowiedzi Marka Suskiego. Pomniki nie zostaną połączone

"Jakby prezydent Lech Kaczyński z pomnika szedł po tym dywanie na schody do nieba" - taki efekt miało dać połączenie dwóch pomników. Ofiar Katastrofy Smoleńskiej i Lecha Kaczyńskiego. Plan przedstawiany przez Marka Suskiego nie zostanie jednak zrealizowany.

- Granitowy dywan czerwony. Będzie to taka trochę sugestia, że pan prezydent, idąc po tym czerwonym dywanie, wchodzi na schody, które z jednej strony odczytywane są jako schody do samolotu, z drugiej strony jako schody do nieba. Symbol tego zmierzania do gwiazd, do nieba, gdzieś tam w zaświaty - mówił w kwietniu Marek Suski. W ten sposób argumentował pomysł połączenia pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej i pomnika Lecha Kaczyńskiego.