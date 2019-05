Newsroom – wspólny program Wirtualnej Polski i Polsat News

Tomasz Machała w #Newsroomie zajrzy za kulisy polskiej polityki i podejmie najgorętsze tematy społeczne. Wspólny program WP i Polsat News będzie nadawany na żywo ze studia Wirtualnej Polski. Premiera w niedzielę, 19 maja o 18:00.

#Newsroom składa się z dwóch części. Pierwsza to rozmowa z bohaterem najważniejszego wydarzenia tygodnia, w drugiej dwóch komentatorów podejmie najciekawsze tematy. Widzowie #Newsroomu zobaczą również kulisy polskiej polityki z dużą dozą ironii i dowcipu.

We wspólnym programie łączymy siły dwóch potężnych zespołów redakcyjnych i dwie wielkie marki mediowe. Dla mnie jest to powrót po 7 latach, na stałe, na antenę telewizji. Dla Wirtualnej Polski świetna okazja pokazania naszych dziennikarzy i tematów. W #Newsroomie będziemy odpowiadać na pytanie: Czym żyje Polska. Od teraz nowy tydzień zaczyna się w niedzielę – mówi Tomasz Machała, wiceprezes WP Media ds. produktu wydawniczego oraz gospodarz programu.

Niedziela to idealny dzień na podsumowania i przygotowanie do nowego tygodnia. W programie na żywo, który Polsat News przygotowuje wspólnie z redakcją Wirtualnej Polski widzowie dowiedzą się jakie były najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia, ale nie zabraknie też miejsca na pytania z przymrużeniem oka i wieści o tym, czym żyje w ostatnim czasie Internet. Cieszymy się również, że na antenie Polsat News ponownie zagości Tomasz Machała, wcześniej przez lata związany z naszą redakcją – mówi Dorota Gawryluk, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki w Telewizji Polsat.

Wirtualna Polska to największa grupa wydawnicza w polskim Internecie. W studiu WP powstaje już 21 cyklicznych programów wideo. Do najchętniej oglądanych formatów należą m.in. codzienne „Tłit” oraz „Money. To się liczy”. Zgodnie z badaniem Gemius/PBI, w kwietniu 2019 roku z produktów internetowych WP korzystało 21,8 mln realnych użytkowników.