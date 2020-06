Newsroom. Program specjalny WP

- Świat erotyki to jest właśnie coś takiego, co przynależy do sfery prywatnej, co jest tajemnicą, dla nas bardzo ważne i cenne, ale bardzo prosimy, żeby nie wyprowadzać tych kwestii w obszar publiczny. To jest m.in. tą granicą sporu pomiędzy nami. My uważamy, ze piękno naszej kultury polega na tym, że właśnie te kwestie są tabu - uznał wicepremier Piotr Gliński.