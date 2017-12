"New York Times": Unia Europejska przypomina Polsce, jak działa demokracja

Amerykański dziennik pisze, że rząd w Warszawie i inne prawicowe siły w Europie muszą się nauczyć, że istnieją czerwone linie, których nie można przekraczać. "New York Times" stwierdza, że KE nie miała innego wyboru.

Amerykański dziennik przypomina, że po decyzji KE pojawiły się zarzuty, iż była to decyzja polityczna, spowodowana brakiem polskiej zgody na przyjęcie uchodźców. Dodaje, że według oburzonych, ma to być sposób "bezimiennej biurokracji", na suwerenność.

"To, że Jarosław Kaczyński i podobnie do niego myślące osoby nie mają szacunku do rządów prawa było wiadomo od dawna – uważa "New York Times". Artykuł kończy się stwierdzeniem, że KE musi wyznaczyć PiS i "innym nacjonalistycznym siłom" czerwone linie, których nie można przekraczać. Jednak nie dlatego, że UE tak chce, ale dla dobra tych państw.