New Jersey: policja znalazła ciało w rzece. To zwłoki 26-letniej Polki

W Hackensack River w miejscowości Bogota znaleziono ciało młodej kobiety. Policji udało się zidentyfikować zwłoki. Okazuje się, że należą do 26-letniej Polki.

Sylvia przyjechała do USA z rodzicami, gdy miała osiem lat. Ukończyła Becton High School i studiowała na New York University. Ostatnio mieszkała w małej miejscowości Bogota w New Jersey. Zaginęła 16 grudnia ubiegłego roku.