Netanjahu oburzony wezwaniem Macrona do zaprzestania bombardowań. Zdecydowana reakcja

– Podczas gdy Izrael robi wszystko, aby powstrzymać się od krzywdzenia ludności cywilnej i wzywania jej do opuszczenia obszarów walk, Hamas-ISIS robi wszystko, aby uniemożliwić im wyjazd do bezpiecznych obszarów i wykorzystuje ich jako ludzkie tarcze – stwierdził Netanjahu w oświadczeniu wydanym przez swoje biuro, porównując grupę terrorystyczną rządzącą Gazą do organizacji dżihadystycznej Państwa Islamskiego.