Netanjahu obiecuje aneksję Doliny Jordanu. To akt wyborczej desperacji

Premier Izraela tkwi w poważnych tarapatach i dla wygrania wyborów sięga po radykalne obietnice. Tym razem zapowiada aneksję kontrolowanej przez Palestyńczyków Doliny Jordanu. Tylko że niewielu w to wierzy. "To tylko pokazuje jego pogardę dla inteligencji prawicowych wyborców" - piszą komentatorzy.

Gdyby Netanjahu spełnił tę zapowiedź, byłby to prawdziwy przełom w konflikcie izraelsko-palestyńskich. Tereny Doliny Jordanu to część Zachodniego Brzegu, od 1967 roku okupowane i nielegalnie zasiedlanie przez Izrael. Jak stwierdził premier Izraela, są to dla państwa żydowskiego strategicznie ważne miejsce. Ich pełna aneksja oznaczałaby trwałe ustalenie wschodnich granic Izraela, pełne okrążenie ewentualnego - skrajnie okrojonego - państwa palestyńskiego i wcielenie wszystkich nielegalnych osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu. Ale oznaczałoby też zaprzepaszczenie szans na pokój.

Pogrzebanie szans na pokój

Wyborczy trik

Ale ze strony części izraelskich komentatorów dominującym tonem było nie tyle oburzenie, co niedowierzanie. Zdaniem krytyków Netanjahu, był to jedynie wyborczy trik premiera przegrywającego w sondażach i zamieszanego w afery korupcyjne.

"Jeśli 'specjalne oświadczenie' Netanjahu dowodzi czegokolwiek, to tylko jego pogardy dla prawicowych wyborców. Netanjahu chce żeby uwierzyli, że po całym tym czasie, kiedy był zupełnie usatysfakcjonowany militarną okupacją Doliny Jordanu, nadarzyła się historyczna okazja do zaanektowana terenów akurat na tydzień przed wyborami kluczowymi dla jego politycznego przetrwania i osobistej wolności" - napisał w dzienniku "Haarec" Anshel Pfeffer, publicysta i autor biografii izraelskiego premiera.

Jak przypomina dziennikarz, bardzo podobną obietnicę Netanjahu złożył zaledwie pięć miesięcy temu, na trzy dni przed poprzednimi wyborami, które zakończyły się politycznym impasem. Wtedy sugerował, że po wyborach zacznie przyłączanie do Izraela całego Zachodniego Brzegu. Teraz, na tydzień przed powtórką wyborów, sytuacja jest niemal identyczna. Sondaże pokazują, że nawet jeśli Netanjahu wygra wybory - choć to coraz bardziej wątpliwy scenariusz - to znów nie będzie mógł sformować rządu. A na dodatek sam premier zamieszany jest w co najmniej trzy sprawy korupcyjne.