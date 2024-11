Nerwowo po przemówieniu Kaczyńskiego. Policja otoczyła pomnik

- To, co dzieje się w ciągu ostatniego roku, to nic innego jak niszczenie naszego państwa, niszczenie naszej gospodarki, realizacja planów agendy obcego państwa - Niemiec - ale także coraz bardziej widoczne i oczywiste wpływy rosyjskie, putinowskie w naszym kraju - stwierdził Jarosław Kaczyński, przemawiając przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.