Neonaziści z Polski sądzeni za terroryzm. Chcieli śmierci księcia Harry'ego

Michał Sz. przyznał się przed sądem w Londynie do podżeganie do zabicia księcia Harry'ego. 19-latek z Polski działał z kolegą, Oskarem D.-K.. Byli członkami neonazistowskiej Sonnenkrieg Division.

Michał Sz. przyznał się do zarzutów zachęcania do dokonania aktu terroru i posiadania dokumentów przydatnych do przeprowadzenia zamachu - podaje Polskie Radio. Polak mieszka w Leeds, ale jego proces odbywa się w brytyjskiej stolicy.