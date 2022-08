Neo-nówka: "Wigilia". Niesmaczny żart czy Polska w krzywym zwierciadle?

O komentarz do tego wystąpienia Neo-nówki pokusili się także zwolennicy partii rządzącej, zarzucając mu stronniczość oraz niski poziom przekazu artystycznego. Swoją uwagę na jego temat przekazał nawet rzecznik PiS, Radosław Fogiel "Nadrabiam TT po weekendzie. Trochę nie wierzyłem, że opozycja robi inbę o kabaret, który jedyne czym zasłynął, to bezbectwo tak wielkie, że zbanowali pół Twittera. Ale już rozumiem to zaangażowanie, przecież ten "skecz" to dosłowny zapis wystąpienia każdego polityka PO w mediach."