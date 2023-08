Sensacyjne doniesienia z USA. "Ukraina zgodziła się na negocjacje" [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Niedziela to 529. dzień rosyjskiej inwazji. "Podczas rozmów w Arabii Saudyjskiej Ukraina zgodziła się na negocjacje bez wycofywania wojsk" - takie sensacyjne informacje przekazał amerykański dziennik The Wall Street Journal. Jednak ukraiński urzędnik z kancelarii Zełenskiego temu zaprzecza. - Nic w tym rodzaju - powiedział w rozmowie z ukraińskimi mediami anonimowy urzędnik. Spotkanie w Dżuddzie z udziałem przedstawicieli 40 państw zakończyło się bez przyjęcia końcowej deklaracji. Celem była "konsolidacja różnych planów pokojowych" z Chin, Afryki i Brazylii z 10-punktowym planem Ukrainy. To właśnie plan Zełenskiego obejmuje m.in. całkowite wycofanie wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.