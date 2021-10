NBP wypuści banknot z Lechem Kaczyńskim. Wiadomo, jak wygląda

Wprawdzie banknot z Lechem Kaczyńskim ma być kolekcjonerski, natomiast będzie on również pełnił funkcję pełnoprawnego środka płatniczego. Oznacza to, że będziemy mogli płacić nim za zakupy i usługi jak każdym innym banknotem dopuszczonym do obrotu. Warto jednak zwrócić uwagę, że na rynku tego typu banknoty kolekcjonerskie mogą osiągnąć zdecydowanie większą wartość.