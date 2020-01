NBP nie ujawnia wysokości nagród za 2019 rok. Powołuje się na wygodne przepisy

Narodowy Bank Polski nie chce ujawnić nagród, jakie otrzymało kierownictwo centralnego banku za 2019 rok. NBP, odmawiając odpowiedzi, cytuje przepisy o…jawności wynagrodzeń, które uchwalił w ubiegłym roku Sejm. Przepisy mówią jedynie o łącznej pensji. Na temat wysokości nagród milczą...

W jakiej wysokości za ubiegły rok nagrody otrzymał prezes NBP Adam Glapiński, wiceprezesi banku, członkowie zarządu a także najbliższe współpracowniczki prezesa - szefowa jego gabinetu Kamila Sukiennik i dyrektorka Departamentu Komunikacji i Promocji Martyna Wojciechowska? Tego się nie dowiemy - mimo iż jest to informacja publiczna. Pytania o wysokość nagród skierowaliśmy do NBP w ubiegłym tygodniu. W trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Bank jednak uważa, że nie musi ujawniać kwot nagród dla poszczególnych osób z kierownictwa Banku. Dlaczego?