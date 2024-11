Nawrocki o poście IPN. "Wyraz poparcia płynący prosto z serca"

- To też był piękny gest w moim kierunku, bo jestem pracodawcą i jeśli pracownicy mnie doceniają i nawet tym gestem, jednym postem w mediach społecznościowych, wyrażają swoje przywiązanie, wyrażają swoje wsparcie dla obywatelskiego kandydata, to było to miłe, ale to już się nie powtórzyło i jak pan redaktor wie, nie jest to wyraz upolitycznienia IPN. IPN jest urzędem apolitycznym, niezwiązanym z żadną partią polityczną i niezaangażowanym w kampanię wyborczą obywatelskiego kandydata na prezydenta - zapewnił wspierany przez PiS kandydat obywatelski na prezydenta.