Były szef "Dumnych chłopców" dostał 22 lata więzienia

Pod zarzutem ataku na Kapitol aresztowano ponad 1100 osób. Co najmniej 630 przyznało się do winy, a co najmniej 110 zostało w procesach skazanych. Pięć osób, w tym policjant, zginęło w trakcie zamieszek lub wkrótce po nich, a ponad 140 policjantów zostało rannych. Szkody na Kapitolu szacuje się na wielomilionowe.