Śnieżyce namieszają w Europie. Znamy prognozy ws. Polski

Prawdziwy powrót jesieni zacznie się od niedzieli, kiedy już w całym kraju wartości na termometrach przekroczą zero stopni. Najcieplej na zachodzie - do 5-6 stopni Celsjusza. Jeszcze cieplej będzie w poniedziałek, kiedy temperatura wzrośnie do nawet 8-9 stopni na plusie.