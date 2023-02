Naukowcy znajdują bogatą materię organiczną w próbkach z asteroidy Ryugu

Japońsko-amerykańsko-europejski kosmiczny zespół, kierowany przez profesora Hiroshi Naraokę z Wydziału Nauk o Ziemi i Planetarnych Uniwersytetu Kyushu, dostarczył do ziemskich laboratoriów próbki pobrane przez sondę Hayabusa 2 Japońskiej Agencji Eksploracji Lotnictwa i Kosmosu (JAXA). Analiza tych przywiezionych materiałów zaskoczyła naukowców.

Materiały pobrane na asteroidzie Ryugu w 2019 roku trafiły do japońskich laboratoriów. Naukowcy doszli do szokujących wniosków - w kosmicznych próbkach obecne były substancje potrzebne organizmom do życia

Źródło: NASA