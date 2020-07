Naukowcy: do 2100 roku wyginą niedźwiedzie polarne

Topnieje przestrzeń życiowa

W swoich badaniach naukowcy założyli, że średnia temperatura na świecie wzrośnie o 3,3 stopnia Celsjusza w porównaniu do czasów przedindustrialnych. Już wzrost o jeden stopień doprowadził do fal upałów, susz i burz.

Nawet gdyby ograniczyć wzrost do 2,4 stopnia – o pół stopnia więcej niż zakłada porozumienie paryskie, ale wciąż mało realistyczne – opóźniłoby to tylko wyginięcie niedźwiedzi. – To wciąż znacznie więcej niż to, czego doświadczyły niedźwiedzie polarne w ciągu miliona lat ewolucji – powiedział