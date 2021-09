Łódzkie. Nauczycielka spoliczkowała ucznia. Sąd Okręgowy wydał decyzję

Orzeczenie dotyczy nauczycielki, która zdenerwowana zachowaniem ucznia, spoliczkowała go, co zostało zakwalifikowane jako przestępstwo art. 217 par. 1 Kodeksu karnego - wskazuje "Rzeczpospolita". Przepis mówi, że "kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".