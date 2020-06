Nauczycielka po 15 latach mówi "dość" i odchodzi z zawodu. Otwiera własne studio fotograficzne

Do tego dochodzi biurokracja, o której wielokrotnie mówili nauczyciele. - Duszę się pod stertą tej niepotrzebnej biurokracji. Wypełnianie dokumentacji zajmuje dużo czasu, a świadomość, że większości tych papierów nikt nigdy nie przeczyta, zwyczajnie frustruje. To jest strata czasu, przez którą cierpi moja rodzina i moje zdrowie - dodaje nauczycielka.

- Do czasu strajku nauczycieli myślałam, że to ze mną jest coś nie tak. Że nie umiem się dostosować, przesadzam w swoich odczuciach. Strajk otworzył mi oczy i przekonał, że to system kuleje. Skoro tylu nauczycieli czuje i myśli podobnie, to nie mogę się mylić. Problemy nawarstwiają się od tylu lat i nikt z tym nic nie robi. Podjęłam decyzję, że ja coś zrobię. Nie dla oświaty, ale dla odmiany dla siebie - mówi Anna.