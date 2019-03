Nauczyciele ze szkoły Agaty Dudy popierają strajk. Pierwsza dama im nie pomoże

Nauczyciele mają dość niskich zarobków i zapowiadają ogólnopolski strajk. O wyższe pensje chcą także walczyć ci z liceum, w którym zatrudniona jest Agata Duda. Choć pierwsza dama sama jest nauczycielką, nie zamierza wspierać kolegów z pracy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział, że 8 kwietnia rozpocznie się ogólnopolski strajk w szkołach, w których - w wyniku referendum - uzyskana będzie zgoda na jego przeprowadzenie. Postulaty związkowców popierają nauczyciele z II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. To placówka, w której Agata Duda uczyła języka niemieckiego, zanim trafiła do Pałacu Prezydenckiego.

- Właśnie się dowiedziałem, że nie tylko członkowie ZNP, ale i "Solidarności" chcą przystąpić do strajku, więc sytuacja robi się poważna. Jeszcze nie wiem jak to będzie wyglądać. Przyjmuję to ze spokojem. Nie sądzę, żeby to stanowiło zagrożenie dla matury – mówi Wirtualnej Polsce Marek Stępski, dyrektor krakowskiego liceum.