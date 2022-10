Nauczyciele toną w kserówkach, a uczniowie w zaległościach. "Jest październik, a pieniędzy na książki nie ma"

- Poprosiliśmy rodziców kolegi syna, by dopilnowali go, żeby zbierał kserówki również dla naszego Ignacego. Później rodzice wysyłali nam skany lub zdjęcia, a my drukowaliśmy materiały. Tylko dzięki temu syn nie narobił sobie zaległości. Z kolei inny kolega Ignacego chorował przez tydzień, a jego mama nie miała możliwości, by na bieżąco organizować kserówki. Gdy chłopiec wrócił do szkoły, dostał na dzień dobry 20 kartek do uzupełnienia. Proszę sobie wyobrazić, co musiało czuć to dziecko?