Nastolatek kradł markowe czekolady. Grozi mu do pięciu lat więzienia

Pod koniec stycznia tego roku powrócił on w to samo miejsce i ukradł kolejna partię czekolad. Łącznie straty, jakie wyrządził swoją przestępczą działalnością, sięgają ponad dwóch tysięcy złotych.

2 lutego 2021 roku udało się go zatrzymać. To 17-latek. Podejrzany usłyszał dwa zarzuty dotyczące kradzieży. Za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.