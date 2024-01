"Naruszają zasady dziennikarskie". KRRiT ukarała stację

W uzasadnieniu decyzji wymieniono pięć audycji, w których "w szczególności zaistniały wypowiedzi spełniające przesłanki świadczące o postępującej brutalizacji języka debaty publicznej, zmierzające do zacierania granicy między zaangażowaną publicystyką a mową nienawiści". Dwie z wymienionych audycji to programy powtórkowe. Pozostałe to programy "Pierwsze śniadanie w TOK-u", przegląd prasy w ramach audycji "Pierwsze śniadanie w TOK-u" oraz rozmowa z dr. Mirosławem Oczkosiem w ramach audycji pt. "Pierwsze śniadanie w TOK-u".