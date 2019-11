Narodowe Święto Niepodległości. Abp Grzegorz Ryś: nie potrafimy unieść winy

11 listopada. W Archikatedrze Łódzkiej arcybiskup Grzegorz Ryś odprawił uroczystą mszę świętą w intencji ojczyzny. Podczas kazania padły słowa o "zgorszeniu" w Kościele. - Jak potem stawać przed ludźmi w pozycji tego, który naucza? - pytał hierarcha.

Problem z przebaczeniem

- Jeśli brat twój zawinił, idź upomnij go, ale potem wybacz. To nie jest upomnienie, które zmierza do udowodnienia swoich racji, to jest upomnienie, które zmierza do pojednania. Nie potrafimy ani jednego, ani drugiego. (...) A Jezus mówi siedem razy na dzień wybaczaj. Owszem jest potrzeba upomnienia, bo każdy z nas robi rzeczy złe, ale potem potrzeba pojednania. Wtedy odpowiadamy: niemożliwe. A Jezus mówi: gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, to będzie to możliwe. To uniesiecie swoje zgorszenie, odbudujecie autorytet, będziecie umieli wybaczyć siedem razy na dzień - mówił abp Ryś.