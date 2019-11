Narodowe Święto Niepodległości. Abp Andrzej Dzięga mówił o żeńskich końcówkach

11 listopada. Tego dnia, w Narodowe Święto Niepodległości, abp Andrzej Dzięga mówił do mieszkańców Szczecina o "sprawach pozornie mniej istotnych". Powiedział, że czasem się śmieje, a czasem smuci, kiedy słyszy "wysiłki nad szukaniem różnych żeńskich form".



- Józef Piłsudski i inni, którzy za Polskę odpowiadali, musieli podejmować decyzje i w sprawach bardzo ważnych, i w sprawach czasem może mało ważnych, ale też wymagających decyzji. Te bardzo ważne to struktury państwa, instytucje, na których mogło się oprzeć kolejne pokolenie narodu wyrastające na polskiej ziemi. Te mniej ważne to szczegółowe różne administracyjne decyzje, czy kwestie gospodarki, czy kultury - mówił arcybiskup.

Arcybiskup o żeńskich końcówkach

Wytłumaczył, że do tych pozornie mniej istotnych spraw należą "gry na języku polskim, szczególnie wysiłki nad szukaniem różnych żeńskich form od słów starych, znanych, jednoznacznych". - Czasem trochę się uśmiecham, a czasem smutno mi się robi, gdy o nich słyszę - przyznał. I zasugerował, że są inne, lepsze sposoby zaznaczania w języku rodzaju żeńskiego niż tworzenie nowych słów.

- W sytuacji, gdy polski język ma od dawna zasady i gramatyczne, i zwyczajowe, aby wszystko oddać pięknie, dostojnie i z szacunkiem, co już i niektórzy znawcy teorii polskiego języka podkreślają, że pomimo formalnego braku rodzajników w polskim języku, to przecież są takie słowa: pan i pani, które w różnych sytuacjach pełnią funkcję rodzajnika. Pan minister, pani minister, pan dyrektor, pani dyrektor. To też są sprawy pozornie nieistotne, ale o wolnym duchu i o soczystym, wyrazistym polskim sercu mówiące - podkreślił arcybiskup.