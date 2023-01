"Naprawiał" maszynę kopniakiem. Wciągnęła mu nogę

Do zdarzenia doszło we wtorek 3 stycznia koło godz. 14, gdy na jednym pól rolnik prowadził zbiory marchwi. W pewnym momencie zaciął mu się kombajn. Mężczyzna wysiadł z pojazdu, ale go nie wyłączył. Potem kopnął w taśmociąg, żeby go odblokować. Wówczas jednak maszyna ruszyła, wciągając mu nogę.