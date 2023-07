Napięcia na granicy z Białorusią. Pojawili się snajperzy

W niedzielę prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział w Połajewie (woj. wielkopolskie), że za naszą wschodnią granicą mamy "nowe zagrożenie". - Na Białorusi pojawiła się wyjątkowo niebezpieczna formacja zbrojna. (...) Pojawili się wagnerowcy i z całą pewnością nie pojawili się tam przez przypadek, bez celu. Pojawili się, by stworzyć jakieś nowe zagrożenia, by organizować prowokacje, by być może przenikać przez naszą granicę - zaznaczył Kaczyński.