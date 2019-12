Napadnięto mężczyznę. Stracił diamenty o wartości 8 mln zł

Mężczyzna został zaatakowany w Dębnicy Kaszubskiej (woj. pomorskie). Bandyci szantażowali go grożąc, że zrobią krzywdę jego bliskim. Przystawiali mu też broń do skroni. Napastnicy ukradli kosztowności, w tym diamenty, których wartość mogła sięgać nawet 8 mln zł.

"Głos Pomorza" donosi, że do zdarzenia doszło w Dębnicy Kaszubskiej. Były przedsiębiorca ze Słupska, myśląc, że do domu wraca narzeczona z dziećmi, wpuścił bandytów. Do mieszkania wtargnęło dwóch zamaskowanych napastników. Trzeci stał na czatach, a czwarty siedział w samochodzie.