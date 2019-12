Napad w Gorzowie Wielkopolskim. Skatowano 26-latka. Grozili policjantom nożami

Policjanci z Gorzowa zatrzymali grupę mężczyzn. Podejrzewają, że to oni napadli na 26-latka. Po pobiciu mieli uciec z miejsca zdarzenia i zabarykadować się w mieszkaniu jednego z nich.

Do zdarzenia doszło w niedzielę. Około godz. 18 przy ul. Śląskiej grupa kilku mężczyzn pobiła 26-latka. Świadek zdarzenia poinformował policję, która po chwili pojawiła się na miejscu.

Funkcjonariusze ustalili, gdzie ukrywają się napastnicy i zapukali do drzwi jednego z mieszkań. Wtedy usłyszeli, że jeśli nie odpuszczą, "w ruch pójdą noże". Do akcji wezwano negocjatorów oraz antyterrorystów.

Rozmowy z napastnikami nie przyniosły efektu. Grupa mężczyzn straszyła policjantów użyciem siły i nie chciała wpuścić ich do środka.

Kontrterroryści z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim wkroczyli do akcji.

Zatrzymani to gorzowianie w wieku od 28 do 42 lat. Wszyscy zostali przewiezieni do miejscowej jednostki policji.