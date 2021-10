Napad nastolatka na nastolatkę. Młody chłopak może trafić do więzienia

Chłopak przyznał się do winy. Postawiono mu zarzut rozboju. Teraz grozi mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności, a ze względu na wcześniejsze problemy z prawem, nie może liczyć na taryfę ulgową. 17-latek ma również dozór policyjny oraz zakaz zbliżania do pokrzywdzonej wałbrzyszanki.