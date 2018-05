Napad na pracownicę MOPS-u we Wrocławiu. Szokujące doniesienia

We Wrocławiu doszło do brutalnego napadu na pracownicę MOPS-u. Zdarzenie miało miejsce tydzień temu, ale teraz wychodzą na jaw szokujące szczegóły. Świadek opisał dokładnie, co się działo.



Świadkowie krzyczeli: "Dobij sukę" (Maciej Stanik/WP)

Do napadu i pobicia kobiety z MOPS-u doszło 22 maja na ul. Bolesławieckiej we Wrocławiu. Bandyta zabrał jej torebkę i telefon, zaatakował butelką. Niedługo później zatrzymali go policjanci.

Napastnik to 31- letni Wojciech K. Był już wcześniej karany i odsiadywał wyrok za rozbój. Po zajściu na Szczepinie usłyszał zarzut rozboju, naruszenia nietykalności, gróźb karalnych wobec napadniętej pracownicy MOPS i mężczyzny, który chciał jej pomóc - czytamy w "Gazecie Wrocławskiej".

Z informacji, jakie dotarły do gazety, wynika, że Wojciech K. to klient wrocławskiego MOPS i doskonale znał swoją ofiarę. Miał wołać od kobiety: "Poznajesz mnie suko? Pamiętasz, byłem u ciebie w biurze”.

Według relacji świadka, napastnik wyzywał, bił, szarpał kobietę, potem oblał ją piwem. Kilka osób miało nawet wołać do niego: "dobij sukę". "Dopiero chwilę później ktoś zareagował i chciał pomóc napadniętej kobiecie. Kiedy wyciągnął telefon, żeby zadzwonić na policję, został uderzony w głowę butelką" - czytamy w gazecie.

Dopiero innemu mężczyźnie udało się zadzwonił na 112 i wezwał policję.

Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, napastnika już nie było ale szybko zauważono go na jednym z podwórek. Na widok policji wyciągnął nóż. Był pijany. Udało się go jednak obezwładnić. Został aresztowany na dwa miesiące.

