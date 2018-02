Najzimniejsza noc w tym roku. Wtorek też będzie mroźny!

IMGW wydał ostrzeżenia dla 15 województw - silne mrozy nie wystąpią jedynie na Opolszczyźnie. Dla woj. pomorskiego wydano również alert w związku z intensywnymi opadami śniegu. Ostrzeżenia będą obowiązywały do czwartku.

We wtorek najchłodniej będzie w Białymstoku i Zakopanem (-17 st. C) oraz w Bydgoszczy i Toruniu (-15 st. C). Najłagodniej lutowe mrozy odczują natomiast mieszkańcy północy Polski - w Koszalinie będzie - 8 st. C, a w Szczecinie i Gdańsku temperatura spadnie 9 kresek poniżej zera.