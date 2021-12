"Największe poniżenie USA i NATO w historii". Ukraiński minister ostro o propozycji Rosji

Swoje propozycje strona rosyjska przedstawiła 17 grudnia. Chodzi zawarcie ze Stanami Zjednoczonymi dwóch traktatów, które miałyby stanowić dla Rosji "gwarancje bezpieczeństwa". Projekt traktatu zawiera 8 punktów. Jeden z nich dotyczy zobowiązania USA "do wykluczenia dalszego rozszerzania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na kierunku wschodnim i do odmowy przyjęcia do Sojuszu państw należących wcześniej do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich".