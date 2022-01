Najtrudniejszy rok Kaczyńskiego. Sprawczość stała się mitem, nastał imposybilizm [ANALIZA]

"Utrzymanie większości Prawa i Sprawiedliwości to największy sukces Jarosława Kaczyńskiego w mijającym roku" – to zdanie, które usłyszałem nieoficjalnie od jednego z polityków PiS stało się punktem wyjścia do poniższej analizy. Jest wiele dowodów na to, że wypowiedź, której poseł nie chce powtórzyć pod własnym nazwiskiem, idealnie oddaje stan faktyczny. Cena tego jedynego dużego sukcesu prezesa PiS jest bardzo wysoka: to bezwład.