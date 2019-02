Najtańsze abonamenty komórkowe w 2019 roku

Po okresie świątecznych promocji operatorzy telefonii komórkowej oferują abonamenty, które mają skusić zarówno nowych klientów, jak i osoby myślące o przeniesieniu numeru. Jaką ofertę wybrać? Najlepiej taką, która w pełni zaspokoi nasze potrzeby.

Największą aktywność wykazują operatorzy spoza tzw. „wielkiej czwórki”, którzy otwierają rok wyjątkowo niskimi cenami. Poszukując oferty bez telefonu, z miesięcznym kosztem nieprzekraczającym 20 zł, bez trudu wybierzemy coś dla siebie. Co więcej, niektóre abonamenty nie przekraczają nawet 10 zł! Chcąc pozostać przy największych markach (Orange, T-Mobile, Plus, Play), należy liczyć się ze stawką oscylującą ponad 30 zł miesięcznie z umową na 24 miesiące. W zamian otrzymujemy nielimitowane rozmowy i SMS-y, a paczki internetowe zawierają 10–20 GB w prędkości LTE. Jeżeli oferta ma zawierać telefon, musimy doliczyć jeszcze ratę za urządzenie.

Rynek telekomunikacyjny odnotowuje najwięcej migracji klientów w ostatnim kwartale roku ze względu na gorący okres świąteczny. Nie oznacza to jednak, że po 31 grudnia mamy do czynienia z martwym sezonem. Atrakcyjne oferty nadal się pojawiają, trzeba tylko ich poszukać.

Abonament za kilka złotych? To możliwe!

Pojawienie się na rynku telefonii komórkowej abonamentów dostosowanych do konkretnych potrzeb klientów zaowocowało zupełnie nowymi możliwościami cenowymi. W 2019 roku trend ten staje się coraz bardziej powszechny, dzięki czemu możemy znaleźć dla siebie pakiet, którego miesięczny koszt nie będzie przekraczał kilkunastu złotych. Dotyczy to przede wszystkim ofert dla osób przenoszących numer.

Czym wyróżnia się taka propozycja? Główną różnicę stanowi dopasowanie zakresu umowy do faktycznych oczekiwań klienta. W ofercie, która w promocji kosztuje mniej niż 10 zł, znajdziemy już nielimitowane rozmowy i wiadomości do wszystkich sieci oraz podstawową paczkę internetową. W ten sposób nowych klientów pozyskują mniejsi gracze na rynku, jak operator OTVARTA, który kusi osoby przenoszące numer ofertą „O! Korzystna!”. W tym abonamencie przenosząc numer, możemy przez 3 miesiące za kwotę 8,99 zł rozmawiać i pisać z rodziną oraz znajomymi w kraju bez limitu, a do wykorzystania jest 11 GB danych (w tym 5 GB w promocji dla przenoszących numer przez cały okres trwania umowy). Podobnie jak inni mniejsi operatorzy, OTVARTA wykorzystuje infrastrukturę sieci Plus, dzięki czemu klienci nie muszą martwić się jakością sygnału bądź dostępem do sieci LTE. Nowa oferta polskiej firmy OTVARTA to również jeden z najkorzystniejszych cenowo abonamentów „O! Najtańsza!”. Operator zapewnia rozmowy bez limitu w sieci oraz 2 GB transferu dla przenoszących numer, w promocyjnej cenie 3,99 zł przez 3 miesiące. Dla osób potrzebujących nieco większy pakiet danych, dedykowana jest propozycja „O! Najlepsza!” – nowi klienci, którzy przenieśli numer, dostają rozmowy bez limitu do wszystkich sieci oraz promocyjne 6 GB internetowej paczki danych.

Dogodne warunki bez zobowiązań

Coraz częściej możemy też skorzystać z promocyjnych ofert bez konieczności długoterminowego wiązania się umową z danym operatorem. Mimo że w 2019 roku na rynku nadal dominują abonamenty 24-miesięczne, zwiększa się wybór umów bezterminowych. Oznacza to, że podpisując umowę z operatorem, nie zobowiązujemy się do korzystania z jego usług przez kilka lat, a jedynie do momentu, w którym zdecydujemy o zakończeniu współpracy. Oferty bezterminowe charakteryzują się najczęściej 30-dniowym okresem wypowiedzenia, po którym możemy przenieść numer do innego operatora. Taka swoboda niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim mamy możliwość zmiany w przypadku, kiedy na rynku pojawi się wyjątkowo korzystna dla nas opcja lub gdy chcemy błyskawicznie zrezygnować z umowy.