Najtaniej i najlepiej. Jak kupować elektronikę?

"Przede wszystkim jest to rozrywka (19 proc.), jedzenie z dostawą do domu (18 proc.), szkolenia i kursy (16 proc.), a także produkty RTV/AGD (14 proc.) i modowe (13 proc.). […] Co dziesiąty badany przyznaje, że przeniósł w znacznym stopniu do Internetu zakupy kosmetyków, elektroniki bądź produktów dziecięcych. Co więcej, 56 proc. rozważa dalsze ruchy w tym kierunku, czyli zwiększenie skali e-zakupów w kolejnych kategoriach".