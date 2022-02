Najstarsza kotka w hrabstwie podbiła serca wielbicieli zwierząt

21 lat dla kota to, jak wyliczają pracownicy schroniska, ekwiwalent 100 lat dla człowieka. Na tyle właśnie oceniono wiek kotki Morag, co czyni ją najstarszym kotem, jaki kiedykolwiek trafił do schroniska w całym hrabstwie Worcestershire w Wielkiej Brytanii. Zwierzę musiało przenieść się do kociętnika, bo jej - również wiekowy - właściciel nie mógł się już nim opiekować.