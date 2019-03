Najsłynniejszy wolontariusz WOŚP potrzebuje pomocy. Jest reakcja Jurka Owsiaka

Jest miniaturą WOŚP - tak o Łukaszu Berezaku mówi Jurek Owsiak. Chłopiec zmaga się z ciężką chorobą, jednak pomimo problemów ze zdrowiem pomaga innym. Owsiak skomentował zbiórkę na leczenie Łukasza.

Łukasz Berezak zmaga się z chorobą Leśniowskiego - Crohna (nieswoista choroba zapalenia jelit) oraz wrodzonym niedoborem odporności. Pomimo problemów ze zdrowiem stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wolontariuszy WOŚP w Polsce. Dołączył do fundacji, tłumacząc, że spłaca tylko dług wdzięczności za pomoc, którą kiedyś otrzymał w szpitalu. - Dla mnie jest już za późno dlatego chcę pomagać tym, dla których jest jeszcze nadzieja - mówił chłopiec w jednym z wywiadów.

Teraz sam potrzebuje pomocy. Rodzice Łukasza prosili o wpłaty na dwuletnie leczenie Łukasza, rehabilitacje oraz specjalistyczne badania przesiewowe genetyczne. To jednak nie wszystko. W skład wydatków wchodzą leki zażywane przez Łukasza, igły do pompy infuzyjnej, opatrunki, bandaże, zwykłe igły, strzykawki, jednorazowe pojemniki, badania laboratoryjne a także co miesięczna rehabilitacja.