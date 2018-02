Najpierw się pobili, potem przytulili. Takiej bójki nie widzieliście

Dwaj mężczyźni rzucili się sobie do gardeł w australijskim pociągu. Szybko przeszli do rękoczynów, co zarejestrował świadek, a później pokazał internautom. Wideo jest teraz hitem ze względu na zaskakujące zakończenie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Od przemocy do przyjaźni - dwaj mężczyźni bohaterami internetu (Screen / Twitter)

Każdemu czasem puszczają nerwy – w tym wypadku puściły dwóm pasażerom pociągu. Jeden nachylił nad drugim i z całych sił próbował mu coś wytłumaczyć. O co poszło, nie wiadomo, ale panowie nie wytrzymali napięcia i zaczęli się bić. Szala zwycięstwa przechylała się to na jedną, to na drugą stronę.