Najnowszy sondaż ws. szczepień. Niepokojąca zmiana w lutym

Najnowszy sondaż. Szczepionka na COVID coraz popularniejsza

Tematem najnowszego sondażu była szczepionka na COVID i chęć zaszczepienia się. Jak widać w badaniu przeprowadzonym dla "SE", zaufanie do preparatów firmy Pfizer, Moderna i AstraZeneca rośnie.

Najnowszy sondaż. Szczepionka na COVID popularna, lecz nie jest idealnie

Według najnowszego sondażu pracowni Pollster chęć zaszczepienia się w lutym 2021 jeszcze się powiększyła. Za przyjęciem szczepionki na COVID opowiedziało się aż 58 proc. respondentów - to jednak tylko o 2 pp. więcej, niż w styczniu.

Kolejne 29 proc. badanych zaznaczyło, że się nie zaszczepi. Jak zauważa politolog prof. UJK dr hab. Kazimierz Kik, w Polsce wciąż niski jest poziom zaufania Polaków do opieki medycznej. - Nasza nieufność do służby zdrowia prawdopodobnie jest powiązana z niskim jej poziomem. Ważne jest natomiast to, że od grudnia przybyło osób, które deklarują, że chcą się zaszczepić i że przekroczyliśmy poziom 50 proc. - tłumaczy.