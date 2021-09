Najnowszy sondaż. Polacy o obecności w Unii Europejskiej

W zapewnienia PiS nie wierzy jednak Donald Tusk, który podczas Konwencji Krajowej PO wezwał Kaczyńskiego do wprowadzania do Konstytucji RP zmiany, która regulowałby wypowiadanie przez Polskę umów międzynarodowych. Lider Platformy chce, by przy takich głosowaniach do zmiany konieczna była większość 2/3 głosów. - Jeśli się na to nie zgodzicie, to będę każdego dnia powtarzał: nie zgodzili się na tę zmianę, bo wyprowadzają Polskę z UE, bo chcą zniszczyć dorobek kilku pokoleń - zapowiedział.