PiS w opałach. Najnowszy sondaż pokazuje również problem opozycji

IBRiS przeprowadził sondaż na zlecenie "Rzeczpospolitej". Ankietowani byli pytani o to, na które z ugrupowań zagłosowaliby w wyborach do Sejmu.

"Rzeczpospolita" wskazała na to, że PiS utrzymuje pozycję lidera na poziomie 32 proc., jednak to nie daje mu szans na samodzielny rząd. Również opozycja miałaby duży problem z utworzeniem większości po wyborach, bo "należałoby stworzyć koalicję wszystkich czterech sił opozycyjnych".

"RP" zwraca dodatkowo uwagę na to, że PO i Polska 2050 to podobne ugrupowania, z podobnym poparciem, programem i miejscem na scenie politycznej. "Jedno z nich musi więc zrobić wszystko, by przed wyborami zapewnić sobie pozycję dominującą" - czytamy w artykule.